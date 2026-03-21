Pronostico Bologna-Lazio, Sarri imbattuto al Dall'Ara? Cosa dicono le quote

Europa League e Coppa Italia rappresentano i principali obiettivi per Bologna e Lazio , che domenica pomeriggio (ore 15.00) si sfideranno al Dall'Ara nell'ambito della 30ª giornata di Serie A . Gli uomini di Vincenzo Italiano occupano l'ottavo posto in classifica con 42 punti, 2 in più rispetto ai biancocelesti di Sarri . Ecco il pronostico di Bologna-Lazio .

Comparazione quote Bologna-Lazio: doppia chance X2

Da dicembre 2025 il Bologna in casa ha raccolto solo 4 punti in 9 gare interne di campionato. Un bottino davvero modesto per una squadra che al contrario, in Europa, sta impressionando positivamente. La Lazio viene da due successi casalinghi contro Sassuolo e Milan ma lontano dall'Olimpico non festeggia dall'11 gennaio, blitz per 1-0 a Verona.

Vanno registrati i due pareggi nei due precedenti stagionali tra Bologna e Lazio, campionato e Coppa Italia: un doppio 1-1. Un equilibrio che potrebbe caratterizzare anche questo terzo incrocio. I bookie vedono favorito il Bologna, l'1 si gioca a 2.30 su Bwin e Lottomatica, a 2.35 su Eplay24. Segno X a 3.00, il 2 biancoceleste (l'ultimo blitz risale a dicembre 2018) a 3.45. Complice lo sforzo compiuto dal Bologna in Europa League contro la Roma, la Lazio potrebbe portar via da Bologna almeno un pareggio. La doppia chance X2 è offerta a 1.57 da Eplay24, Bwin e Snai.