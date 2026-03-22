Real-Atletico, il pronostico di un infuocato derby di Madrid
Giornata di Liga che precede la sosta per gli impegni delle Nazionali. In virtù dei risultati della scorsa settimana, il Barcellona resta sempre primo con 4 punti di vantaggio sul Real Madrid. Un Real che questo fine settimana ha l’impegno più ostico: il derby con l’Atletico Madrid, in programma domenica alle 21; ecco il pronostico di Real Madrid-Atletico Madrid.
Pronostico Real-Atletico: 1X+Over 1,5
La squadra di Simeone è terza in classifica e il vantaggio sulla quinta, il Betis, è salito a +13. La situazione ideale per provare a fare lo sgambetto ai cugini, già battuti all’andata con un clamoroso 5-2.
Il Real proverà a vendicare quella che è stata la sua sconfitta più pesante in questo campionato. Per la verità, le due squadre si sono poi affrontate anche in Supercoppa di Spagna a gennaio: vittoria per 2-1 da parte dei Blancos, in Arabia Saudita. I numeri parlano chiaro, storicamente è un derby da Goal e Over 2,5. Alla luce della necessità di vincere da parte del Real, si può optare per la combo 1X+Over 1,5.
Questa opzione è offerta a 1.52 da Eplay24 e Betsson, a 1.42 da Sisal. L'1 del Real è favorito sulle lavagne degli operatori: è reperibile a 1.92 su Eplay24, a 1.87 su BetFlag, a 1.85 su Snai. Il pareggio si attesta sul 3.85, il 2 dell'Atletico rende circa 3.75 volte la posta.