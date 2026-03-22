Real-Atletico, il pronostico di un infuocato derby di Madrid

Pronostico Real-Atletico: 1X+Over 1,5

La squadra di Simeone è terza in classifica e il vantaggio sulla quinta, il Betis, è salito a +13. La situazione ideale per provare a fare lo sgambetto ai cugini, già battuti all’andata con un clamoroso 5-2.

Il Real proverà a vendicare quella che è stata la sua sconfitta più pesante in questo campionato. Per la verità, le due squadre si sono poi affrontate anche in Supercoppa di Spagna a gennaio: vittoria per 2-1 da parte dei Blancos, in Arabia Saudita. I numeri parlano chiaro, storicamente è un derby da Goal e Over 2,5. Alla luce della necessità di vincere da parte del Real, si può optare per la combo 1X+Over 1,5.

Questa opzione è offerta a 1.52 da Eplay24 e Betsson, a 1.42 da Sisal. L'1 del Real è favorito sulle lavagne degli operatori: è reperibile a 1.92 su Eplay24, a 1.87 su BetFlag, a 1.85 su Snai. Il pareggio si attesta sul 3.85, il 2 dell'Atletico rende circa 3.75 volte la posta.