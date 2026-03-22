Serie C girone C, il pronostico di Catania-Casarano

Comparazione quote Catania-Casarano: segno 1

I siciliani hanno anche un discreto vantaggio sulla Salernitana e conservare il secondo posto significherebbe comunque accedere agli spareggi promozione partendo dai quarti di finale. Un risultato non da poco.

Nell'ultimo periodo il Catania ha battuto qualche colpo a vuoto perdendo con la capolista e pareggiando con le squadre che gli stanno subito dietro ma stavolta trova un avversario che non dovrebbe essere irresistibile.

Il segno 1 è quello che serve per continuare la corsa dei siciliani alla piazza d'onore. La vittoria del Catania è quotata a 1.35 da Eplay24, A 1.31 da Bwin e a 1.30 da BetFlag. Il pareggio è in lavagna a 4.75, il 2 del Casarano viaggia tra 7.75 e 8.55.