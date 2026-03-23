Pronostico Monopoli-Benevento, con il 2 sarà quasi "B"

La marcia del Benevento nel girone C della serie C prosegue in maniera trionfale. I campani guidano la classifica con ben 12 lunghezze di vantaggio sul Catania e, con sole sei partite ancora da giocare, la promozione in serie B sembra ormai dietro l’angolo.

Pronostico Monopoli-Benevento: segno 2

I giallorossi hanno fin qui messo a segno ben 68 reti e rappresentano il miglior attacco del campionato mentre le 21 reti al passivo fanno della loro difesa la seconda del torneo.

Al Benevento per festeggiare il salto di categoria bastano altri sei punti e stasera, in uno dei posticipi del lunedì, c’è l’opportunità di cominciare a metterne già qualcuno da parte. La capolista gioca infatti a Monopoli contro una formazione che è in lotta per un posto nei playoff e sembra avere abbastanza margine per poter centrare l’obiettivo senza però riuscire a saltare alcun turno iniziale.

I pugliesi hanno realizzato meno della metà delle reti segnate dal Benevento (33) e ne hanno incassate 35. Nelle ultime 10 esibizioni casalinghe il Monopoli ha vinto 5 volte con l’aggiunta di 3 pareggi e 2 sconfitte mentre il Benevento, viene da 5 vittorie di fila in trasferta e nelle ultime 8 partite esterne, ha vinto in 7 occasioni pareggiando (0-0) la rimanente.

Non sarà una partita facile ma, alla fine, il 2 ci potrebbe stare: quota 1.96 su Eplay24, 1.88 su Bwin, 1.85 su Sisal.