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lunedì 23 marzo 2026
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Campionato argentino, il pronostico di Estudiantes-Central Cordoba© Getty Images

Campionato argentino, il pronostico di Estudiantes-Central Cordoba

Due esiti in evidenza in questa sfida: ecco quali
Amedeo Paioli
2 min
Tagscampionato argentinoquotepronostico

Le nazionali e gli spareggi per i prossimi Mondiali sono all’orizzonte e, di conseguenza, questo lunedì non prevede i consueti posticipi dei campionati europei con l’attenzione che si sposta sul torneo di Apertura della Liga Profesional argentina.

Pronostico Estudiantes-Central Cordoba: segno 1

Stasera, nel gruppo A, l’Estudiantes (tra le prime inseguitrici del Velez Sarsfield capolista) riceve il Central Cordoba che viaggia invece più verso il fondo della classifica.

Come spesso accade nel campionato argentino ci sono squadre che segnano poco e subiscono poco (probabilmente perché più attente a difendersi piuttosto che a cercare di andare in rete) e, neanche a farlo apposta, l’Estudiantes, nelle 10 gare giocate, ha messo a segno 9 reti e ne ha incassate 5 (al momento migliro difesa del torneo) mentre il Central Cordoba di reti ne ha soltanto 5 all’attivo e 7 al passivo.

L’undici di casa ha perso fin qui solo 2 partite (entrambe di misura) mentre la formazione ospite procede a corrente molto alternata. Stavolta non si può che condividere le impressioni delle quote che suggeriscono non solo l’1 ma anche il NoGoal. La vittoria dell'Estudiantes è offerta a 1.50 da Eplay24, Netwin, BetFlag. Il No Goal si gioca a 1.43 su Eplay24, a 1.42 su Bwin e GoldBet,

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