Liga Profesional, il pronostico di Deportivo Riestra-San Lorenzo
Come quasi sempre accade quando giocano le Nazionali i primissimi giorni della settimana sono un po’ avari di partite. Anche stavolta, con gli spareggi per il Mondiale all’orizzonte, tra ieri e oggi c’era davvero poca carne da mettere al fuoco e allora l’attenzione può essere rivolta a un paio di incontri in programma domani in Argentina.
Pochi gol in vista? Cosa dicono le quote
Il primo riguarda il torneo di Apertura della Liga Profesional dove prende il via la giornata numero 12. Si parte, nel gruppo A (il torneo prevede due gruppi da 15 squadre ciascuno), con Deportivo Riestra-San Lorenzo che non è proprio una sfida d’alta quota. Il Deportivo occupa l’ultimo posto in classifica con soli 6 punti all’attivo, conquistati in 10 partite e frutto di altrettanti pareggi, mentre il San Lorenzo viaggia qualche posizione più su con 7 lunghezze di vantaggio. Tanti pareggi e nessuna vittoria corrispondono a 2 sole reti realizzate per il Riestra (peggior attacco del torneo) e 6 subìte (una delle migliori difese del campionato).
Il San Lorenzo risponde con 10 reti all’attivo e 11 al passivo. Con questi numeri (e tenendo conto che l’undici di casa ha finora sempre regalato l’Under 2,5 e un solo esito Goal mentre quello ospite ha esordito con un Over 2,5 e, dopo 8 Under 2,5 di fila, nell’ultima uscita è tornato all’Over 2,5) sembra difficile riuscire a guardare in un’altra direzione.
Diventa necessario concedere fiducia proprio all’Under 2,5 e al NoGoal. L'Under 2,5 è quotato a 1.25 da Eplay24, a 1.23 da BetFlag e Planetwin. Il No Goal vale 1.40 per Eplay24 e GoldBet, 1.37 per Bwin.