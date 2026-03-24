Liga Profesional, il pronostico di Deportivo Riestra-San Lorenzo

Come quasi sempre accade quando giocano le Nazionali i primissimi giorni della settimana sono un po’ avari di partite. Anche stavolta, con gli spareggi per il Mondiale all’orizzonte, tra ieri e oggi c’era davvero poca carne da mettere al fuoco e allora l’attenzione può essere rivolta a un paio di incontri in programma domani in Argentina .

Pochi gol in vista? Cosa dicono le quote

Il primo riguarda il torneo di Apertura della Liga Profesional dove prende il via la giornata numero 12. Si parte, nel gruppo A (il torneo prevede due gruppi da 15 squadre ciascuno), con Deportivo Riestra-San Lorenzo che non è proprio una sfida d’alta quota. Il Deportivo occupa l’ultimo posto in classifica con soli 6 punti all’attivo, conquistati in 10 partite e frutto di altrettanti pareggi, mentre il San Lorenzo viaggia qualche posizione più su con 7 lunghezze di vantaggio. Tanti pareggi e nessuna vittoria corrispondono a 2 sole reti realizzate per il Riestra (peggior attacco del torneo) e 6 subìte (una delle migliori difese del campionato).

Il San Lorenzo risponde con 10 reti all’attivo e 11 al passivo. Con questi numeri (e tenendo conto che l’undici di casa ha finora sempre regalato l’Under 2,5 e un solo esito Goal mentre quello ospite ha esordito con un Over 2,5 e, dopo 8 Under 2,5 di fila, nell’ultima uscita è tornato all’Over 2,5) sembra difficile riuscire a guardare in un’altra direzione.

Diventa necessario concedere fiducia proprio all’Under 2,5 e al NoGoal. L'Under 2,5 è quotato a 1.25 da Eplay24, a 1.23 da BetFlag e Planetwin. Il No Goal vale 1.40 per Eplay24 e GoldBet, 1.37 per Bwin.