Pronostici Copa Argentina, quote ok per l'Atletico Tucuman
Non solo il campionato ma anche la Copa Argentina. Domani sera, infatti, in contemporanea alla sfida di Buenos Aires, si gioca anche un altro trentaduesimo di finale di questa manifestazione, quello tra l’Atletico Tucuman e lo Sportivo Barracas, formazione che milita in Primera C, qualche categoria in meno rispetto alla formazione di casa. Ecco il pronostico del match.
Comparazione quote: esito Over 2,5
Nonostante l’Atletico, dopo 11 giornate disputate, sia terz’ultimo nel gruppo B del torneo di Apertura della Liga Profesional, il divario tecnico è notevole e l’esito del match sembra già scritto in partenza.
Contro avversari del suo campionato il Tucuman è andato a segno in 9 delle 11 partite disputate e sembra quasi impossibile che non riesca a fare lo stesso anche in questo incontro.
Il segno 1 paga inevitabilmente poco (circa 1.25), da provare l’Over 2,5 che presenta una quota un po’ più interessante: 1.70 su Sisal, 1.67 su Eplay24 e Vincitu.