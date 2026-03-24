Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 24 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostici Copa Argentina, quote ok per l'Atletico Tucuman© Getty Images

Pronostici Copa Argentina, quote ok per l'Atletico Tucuman

Trentaduesimi di finale, padroni di casa favoriti contro una formazione che milita in Primera C
2 min
Tagscopa argentinaAtletico Tucumanquote

Non solo il campionato ma anche la Copa Argentina. Domani sera, infatti, in contemporanea alla sfida di Buenos Aires, si gioca anche un altro trentaduesimo di finale di questa manifestazione, quello tra l’Atletico Tucuman e lo Sportivo Barracas, formazione che milita in Primera C, qualche categoria in meno rispetto alla formazione di casa. Ecco il pronostico del match.

Comparazione quote: esito Over 2,5

Nonostante l’Atletico, dopo 11 giornate disputate, sia terz’ultimo nel gruppo B del torneo di Apertura della Liga Profesional, il divario tecnico è notevole e l’esito del match sembra già scritto in partenza.

Contro avversari del suo campionato il Tucuman è andato a segno in 9 delle 11 partite disputate e sembra quasi impossibile che non riesca a fare lo stesso anche in questo incontro.

Il segno 1 paga inevitabilmente poco (circa 1.25), da provare l’Over 2,5 che presenta una quota un po’ più interessante: 1.70 su Sisal, 1.67 su Eplay24 e Vincitu.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS