Qualificazioni Mondiali, Turchia-Romania: quote e pronostico
Il cerchio si chiude. Al termine delle semifinali in programma giovedì (tutte con la formula della gara unica) si conosceranno le finaliste europee che si contenderanno gli ultimi quattro biglietti disponibili per partecipare all’imminente Mondiale di Usa, Canada e Messico.
Pronostico Turchia-Romania: Over 2,5
La prima sfida vede di fronte Turchia e Romania con la nazionale della mezzaluna che è finita seconda nel gruppo E dietro la Spagna con 17 reti realizzate e 12 subìte. La Romania è invece arrivata a questo playoff come una delle ripescate dalla Nations League (nel suo gruppo, il gruppo H, ha chiuso dietro a Austria e Bosnia Erzegovina) con un bottino complessivo di 19 reti all’attivo e 10 al passivo.
La Turchia, nelle 6 partite di qualificazione disputate, ha fatto registrare 5 Over 2,5 e 4 Goal mentre la Romania, che ha giocato 8 gare, ha collezionato anch’essa 5 Over 2,5 e altrettanti esiti Goal.
Giovedì si giocherà nella caldissima Istanbul e il pronostico sembra inevitabilmente dalla parte della nazionale di casa. Segno 1 a 1.41 sulla lavagna di Eplay24, a 1.38 su Elabet e Sisal.
Per accedere alla finale basta vincere anche con una sola rete di scarto ma, a parte l’1, si può provare anche a guardare in direzione dell’Over 2,5: quota 1.63 su Eplay24, 1.60 su Elabet e Sisal.