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martedì 24 marzo 2026
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Hojlund contro Elmas: il pronostico di Danimarca-Macedonia del Nord© APS

Hojlund contro Elmas: il pronostico di Danimarca-Macedonia del Nord

L'analisi della semifinale playoff per i Mondiali in programma giovedì a Copenaghen
1 min
TagsDanimarcaMacedonia del Nordpronostico

Sempre giovedì, ma in serata, riflettori puntati sul Parken Stadium di Copenaghen dove la Danimarca riceve la Macedonia del Nord. Ecco il pronostico del match tra... Hojllund e Elmas.

Vince la Danimarca? Ecco cosa dicono le quote

Anche in questo caso si tratta di una seconda nel proprio girone (i danesi sono stati sconfitti negli ultimi 90 decisivi minuti in Scozia nel match decisivo per la qualificazione diretta al Mondiale) contro la terza del gruppo J (dietro Belgio e Galles). Per la squadra di casa 6 partite giocate e 5 Over 2,5 dopo lo 0-0 dell’esordio mentre la Macedonia del Nord risponde con 5 Under 2,5 nelle 8 partite complessivamente disputate.

Il segno 1, anche in questo match, non dovrebbe tradire le attese: quota 1.32 su Eplay24, 1.30 su Sisal, 1.28 su Elabet.

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