Qualificazioni Europei Under 21, il pronostico di Italia-Macedonia del Nord
Non solo le nazionali maggiori. In questa settimana e nei primi giorni della prossima c’è spazio anche per le Under 21 in campo per un doppio turno di qualificazioni alla fase finale del prossimo Europeo di categoria. Domani vanno in onda le prime sfide con l’Italia chiamata ad affrontare i pari età della Macedonia del Nord già battuti, nel match d’andata, per 1-0. Ecco il pronostico di Italia-Macedonia del Nord, in programma giovedì 26 marzo alle 18.15.
Comparazione quote: Italia-Macedonia del Nord No Goal
Gli “Azzurrini”, inseriti nel gruppo E, occupano al momento la seconda posizione in classifica alle spalle della Polonia che è stata l’unica capace di batterli (2- 1) al termine di una partita, nello stadio di Szczecin, che ha visto l’undici di Baldini avanti di una rete fino al minuto 83 quando è arrivato il pareggio dei polacchi. Altri 3 minuti e la frittata è stata fatta con l’Italia costretta a tornare a mani vuote dopo aver avuto una supremazia non solo nel possesso palla (55%) ma, soprattutto, nei tiri totali (15 a 8) e nei tiri nello specchio della porta (7 a 4). La situazione vede allora la Polonia prima con 18 punti e gli “Azzurrini” secondi con 15 punti (ben 6 in più rispetto a Montenegro e Svezia che seguono al terzo posto). E la Macedonia del Nord? Recita mestamente il ruolo di quasi fanalino di coda con 3 soli punti conquistati contro l’Armenia ultima.
Un’occhiata al dato relativo alle reti completa in un attimo l’indirizzo del pronostico: 17 realizzate e 5 subìte dall’Italia contro le 5 messe a segno e le 13 incassate dalla Macedonia del Nord.
L’1 non è in discussione e paga di conseguenza pochissimo (circa 1.10), meglio allora il NoGoal (con l’Over 2,5 in eventuale aggiunta) che sembra affidabile e in lavagna con un premio più interessante.
Il No Goal è offerto a 1.44 da Eplay24 e NetBet, a 1.42 da Bwin. L'Over 2,5 è reperibile - mediamente - a 1.35 sulle lavagne degli operatori.