Semifinali playoff Mondiali, il pronostico di Repubblica Ceca-Irlanda

L’ultima partecipazione alla fase finale di un Mondiale risale al 2006 per la Repubblica Ceca e al 2002 per l’ Irlanda . Ovvio, allora, che l’esito di questa semifinale playoff sia di fondamentale importanza per entrambe le nazionali.

Pronostico Repubblica Ceca-Irlanda: esito Goal

L’undici balcanico ha dovuto cedere il primo posto nel suo girone alla Croazia mentre l’Irlanda ha dovuto dare la precedenza al Portogallo conquistando la piazza d’onore nel suo girone scavalcando, al 96’ dell’ultima gara in programma, l’Ungheria battuta 3-2 a Budapest. L’Irlanda segna poco (9 reti in 6 partite) e subisce poco (7 reti al passivo) mentre la Repubblica Ceca ha messo a segno, negli 8 incontri della fase a gironi, 18 reti incassandone 8. Entrambe non sono andate in rete almeno una volta soltanto... una volta. Da provare il Goal, quotato a 1.88 da Eplay24 e Vincitu, a 1.85 da Sisal.