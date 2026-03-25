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Zielinski o Hysaj, chi va in finale playoff per i Mondiali? Cosa dicono le quote© EPA

Zielinski o Hysaj, chi va in finale playoff per i Mondiali? Cosa dicono le quote

Ecco il pronostico della sfida tra Polonia e Albania, in programma domani a Varsavia
Amedeo Paioli
2 min
TagsPolonia-Albaniaquotepronostico

Una ha chiuso dietro l’Olanda, l’altra ha occupato la piazza d’onore alle spalle dell’Inghilterra. Più di così, probabilmente, Polonia e Albania davvero non potevano fare e adesso, per provare a prendere parte alla fase finale del Mondiale, si affronteranno domani (ore 20.45) nella semifinale playoff di queste qualificazioni europee. Ecco il pronostico di Polonia-Albania.

Pronostico Polonia-Albania: Under 2,5

La cosa che colpisce di più guardando i numeri dell’Albania al termine delle 8 partite della fase a gironi sono le reti realizzate (soltanto 7) e quelle incassate (appena 5). La Polonia risponde con 14 reti all’attivo (ma in 6 incontri giocati) e 7 al passivo che si traducono in 5 esiti Goal e un solo NoGoal mentre, sotto questo particolare aspetto, l’Albania risponde con 7 Under 2,5 e 7 NoGoal che renderanno sicuramente difficile l’assalto di Zielinski e compagni alla rete avversaria. Chi vince questa sfida troverà in finale una tra Svezia e Ucraina ma, a questo, ci si penserà dopo.

Per le quote è la formazione di casa ad avere le maggiori chances di vittoria (quotata circa a 1.67) e allora l’1 non può essere trascurato ma anche l’Under 2,5 può essere messo sullo stesso piano.

Massimo due reti a Varsavia si giocano a 1.57 su Sisal, a 1.55 invece su Eplay24 e Vincitu.

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