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Italia-Irlanda del Nord, il pronostico: Azzurri favoriti a 1.27© LAPRESSE

Italia-Irlanda del Nord, il pronostico: Azzurri favoriti a 1.27

Gara secca a Bergamo con quote favorevoli agli Azzurri di Gattuso
Amedeo Paioli
3 min
TagsItalia-Irlanda del Nordpronosticoquote

All’ultimo respiro. La partecipazione dell’Italia al prossimo Mondiale passa, ancora una volta, attraverso i playoff di qualificazione. Prima la semifinale contro l’Irlanda del Nord e poi, si spera, la sfida decisiva contro la vincente di Galles-Bosnia Erzegovina. Ecco il pronostico di Italia-Irlanda del Nord, in programma giovedì 26 marzo alle 20.45.

Comparazione quote: Italia-Irlanda del Nord No Goal

Dopo due tentativi finiti male, e otto anni di assenza dalla più prestigiosa kermesse intercontinentale, gli Azzurri dovranno fare il possibile per rimediare a una fase a gironi nella quale hanno trovato avversari abbordabili ma sono caduti, irrimediabilmente, per due volte contro la Norvegia che ha vinto il gruppo I finendo a punteggio pieno.

L’Irlanda del Nord è una delle nazionali classificatesi al terzo posto alle spalle di Germania e Slovacchia. In tutto 9 i punti conquistati dall’undici anglosassone (in 6 partite) con il pareggio completamente assente dai risultati dei britannici. Se si esclude il 3-1 all’esordio contro il Lussemburgo, l’Irlanda del Nord non ha mai realizzato più di una rete nelle 5 esibizioni successive. L’Italia non ha segnato all’esordio contro la Norvegia riuscendo poi a mettere sempre a segno almeno una rete nelle 7 uscite seguenti.

Sulla carta gli Azzurri sono superiori e le quote lo certificano con un premio associato al segno 1 decisamente contenuto: 1.27 su Eplay24, 1.26 su Betsson, 1.25 su Snai e Sisal.

In abbinamento e/o alternativa c’è da considerare il NoGoal. Almeno una rete inviolata a Bergamo si gioca a 1.52 su Eplay24 e Betsson, a 1.47 su Bwin.

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