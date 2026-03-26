Semifinali playoff Mondiali, il pronostico di Galles-Bosnia

Chi vince giocherà la finalissima contro la vincente di Italia-Irlanda del Nord . Sarà il Galles oppure la Bosnia Erzegovina ? L’undici britannico ha sfiorato la qualificazione diretta al Mondiale finendo due punti dietro al Belgio nel gruppo J. Ben 21 le reti realizzate in 8 incontri e 11 quelle subìte con 2 sole sconfitte (3-4 la prima e 2-4 la seconda), entrambe contro la vincente del girone.

Pronostico Galles-Bosnia: esito Goal

Praticamente identico il cammino della Bosnia nella fase a gironi. Seconda dietro l’Austria con due punti di ritardo ha però rimediato una sola sconfitta (in casa, 1-2, proprio contro gli austriaci) con 17 reti all’attivo e 7 al passivo. Il Galles ha sempre messo a segno almeno una rete in tutte e otto le partite disputate nella fase a gironi con 3 esiti NoGoal e 5 Goal. Anche gli Over 2,5 sono stati 5 a conferma del fatto che le reti si sono quasi sempre fatte vedere. Non è da meno la Bosnia che pure può vantare una regolarità realizzativa... svizzera. Non c’è stata neanche una delle otto gare giocate nella quale gli slavi non siano riusciti a segnare almeno una rete. Anche per loro i Goal sono stati 5 così come gli Over 2,5. Adesso la posta in palio è altissima ma per andare avanti c’è bisogno solo di vincere. E il Goal non può certo essere trascurato.

Almeno una rete per parte a Cardiff si gioca a 2.00 su Eplay24 e Sisal, a 1.98 su Bwin, a 1.90 su Lottomatica.