Playoff Mondiali, pronostico "Multigol" per Ucraina-Svezia

Da una a tre reti? Le quote del Multigol 1-3

Per ovvie ragioni si gioca a Valencia e la nazionale ucraina ha conquistato il diritto a giocare questo match essendo finita al secondo posto, nel suo girone di qualificazione, dietro alla Francia.

Ha disputato 6 incontri perdendo, inevitabilmente, soltanto i due contro i transalpini. In tutto 10 reti realizzate e 11 subìte con grande equilibrio nella distribuzione di Under 2,5 e Over 2,5 (3 per parte) nonché di Goal e NoGoal (anche in questo caso 3 di uno e 3 dell’altro). Per la Svezia il discorso playoff è completamente diverso da quello di tutte le altre squadre. Gli scandinavi sono finiti ultimi nel loro girone di qualificazione (2 soli i punti conquistati) ma accedono comunque a questo spareggio perché vincitori del proprio gruppo di Nations League C. Il regolamento prevedeva infatti che le quattro migliori vincitrici dei gruppi di Nations League che non terminavano tra le prime due del girone di qualificazione avrebbero comunque ottenuto un posto nei playoff. E questo è quello che è accaduto alla Svezia.

Stasera da provare il Multigol 1-3, a quota 1.33 su Eplay24 e Betsson, a 1.40 su Sisal.