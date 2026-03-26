Amichevole Inghilterra-Uruguay, pronostico favorevole ai "Tre Leoni"
Wembley Stadium di Londra, l’Inghilterra riceve l’Uruguay in una delle amichevoli più prestigiose del panorama internazionale di questi giorni. La nazionale allenata da Thomas Tuchel, fresco di rinnovo di contratto con l’Inghilterra fino a Euro 2028, viene considerata dai bookmaker come una delle grandi favorite per la vittoria dei prossimi Mondiali.
Pronostico Inghilterra-Uruguay: 1X2 finale e non solo...
La selezione inglese si presenta a Londra con una striscia di sei vittorie consecutive. Una di queste è maturata contro il Galles (3-0) nell’esibizione giocata in questo stesso stadio, il Wembley Stadium, il 9 ottobre scorso. I “Tre Leoni” hanno vinto a mani basse il loro girone di qualificazione alla prossima kermesse iridata: otto vittorie su otto, ventidue gol realizzati e zero subìti. Un dominio incontrastato.
L’Uruguay invece ha perso malamente l’ultima amichevole disputata a novembre contro gli Stati Uniti: 5-1, non andando oltre lo 0-0 pochi giorni prima contro il Messico. I sudamericani sono ovviamente tra le nazionali che si sono qualificate al Mondiale in virtù del quarto posto con cui hanno chiuso le “Eliminatorias”: sette vittorie, altrettanti pareggi (ben cinque dei quali in trasferta) e quattro sconfitte all’attivo.
Sono in totale undici i precedenti tra le due nazionali, l’Uguguay conduce per cinque vittorie a tre. Secondo i bookie gli inglesi possono “accorciare le distanze” alla luce dell’1.50 previsto per il segno 1, a fronte di un “2” che spinge la quota fino a 6. Se i favori del pronostico sono tutti per Foden e compagni, si registra un notevole equilibrio nell’ambito relativo alla classe di esito Goal/No Goal.
Negli ultimi due precedenti entrambe le nazionali sono andate a segno. Sulla scorta di questa indicazione “storica”, l’ipotesi che per la terza volta consecutiva possa verificarsi un simile scenario (esito Goal) viene valutata a 2.05 da Snai, a 2.08 da Eplay24, a 2.10 da BetFlag. Per allargare la panoramica anche ad altri ambiti su cui è possibile puntare, vale la pena segnalare la tipologia “Risultato esatto multiplo”.
Ipotizzando una vittoria da parte della favorita Inghilterra, la scelta cade sull’esito: “2:1, 3:1 o 4:1”. Se Inghilterra-Uruguay finisce con uno di questi tre risultati sopra riportati, si può moltiplicare per 4.65 un qualsiasi investimento.