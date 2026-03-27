Pronostico Spagna-Serbia, i numeri suggeriscono una combo

Pronostico Spagna-Serbia: 1+Over 2,5

Nei novanta minuti regolamentari la Spagna non conosce sconfitta da ben due anni: 0-1 in amichevole contro la Colombia. Inoltre, la Roja ha segnato almeno due reti nelle ultime tredici partite.

Bastano questi dati per far capire quanto sia difficile (per non dire proibitivo) il compito che attende Pavlovic e compagni, solo terzi nel loro girone di qualificazione (dietro a Inghilterra e Albania) e quindi estromessi dalla fase finale del Mondiali in programma tra Usa, Canada e Messico. Per le quote non ci sono dubbi su chi vincerà l’incontro: l’1 della Spagna è offerto a 1.23 da Eplay24 e NetBet, a 1.25 da Sisal. Il 2 della Serbia fa alzare i valori fino a 10.0 Il precedente più “recente” tra le due selezioni risale a ottobre 2024, in Nations League: vinse 3-0 la Roja che non aveva subìto gol anche nei due precedenti incroci con i serbi. Tradotto, in Spagna-Serbia la storia strizza l’occhio all’esito No Goal, che si è visto oltretutto in undici delle ultime quindici partite giocate dalla nazionale serba. Per i bookie l’ipotesi che in questa amichevole almeno una nazionale non segnerà vale 1.70 contro l’1.98 previsto per almeno una rete per parte. La Spagna di De la Fuente è reduce da un pareggio per 2-2 nelle qualificazioni Mondiali contro la Turchia (ma la Roja aveva già messo in cassaforte il primato nel girone) mentre in precedenza aveva vinto cinque partite consecutive senza subìre reti e con almeno due gol di scarto. Questo secondo dato fornisce l’assist per il pronostico 1 handicap (-1). Ovvero, si ipotizza che Lamine Yamal e compagni possano battere la Serbia con almeno due gol di scarto, partendo da una situazione di “vantaggio” da parte della Serbia per 1-0.

Per un’opzione di questo tipo, le quote dei bookmaker si attestano sull’1.80. L’enorme potenziale offensivo di cui dispongono gli iberici fa sì che, nell’ambito della tipologia di scommessa “Combo” 1+Under/Over 2,5, la soluzione più appoggiata dagli operatori sia l’1+Over 2,5. Tradotto, vittoria della Spagna e almeno tre reti totali: quota 1.65.