Olanda-Norvegia, il pronostico: scandinavi in serie positiva ma senza Haaland

Quote e pronostico Olanda-Norvegia: Over 2,5

Gli Oranje avevano un girone di qualificazione abbordabile e lo hanno vinto conquistando sei vittorie e due pareggi, segnando ventisette reti e incassandone quattro. Lunga la lista di risultati positivi, che si arresta ad ottobre 2024 quando l’Olanda fu sconfitta di misura dalla Germania, in Nations League. Ma la Norvegia risponde a tono: undici vittorie e un pareggio nelle ultime dodici partite. Anche per gli scandinavi, curiosità, l’ultimo ko è datato ottobre 2024: 5-1 per mano dell’Austria, sempre in Nations League. Da vedere se la Norvegia confermerà la tradizione favorevole che la vede sempre a segno da quindici partite consecutive.

Se questo dovesse accadere (come possibile), prende forma l’ipotesi del Goal. Uno scenario caldeggiato dai bookmaker che propongono a quota 1.60 l’eventualità di assistere ad un match con entrambe le nazionali a segno. Offerta che arriva a 2.20, invece, in caso di almeno una rete inviolata alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Risultati alla mano, in otto delle ultime dodici partite giocate dall’Olanda si sono viste almeno tre reti. Mai comunque, nel periodo considerato, si è scesi sotto la soglia delle due reti complessive (esito Over 1,5). In presenza di una Norvegia che vorrà mettersi in mostra e misurare le sue ambizioni in vista del Mondiale, l’Over 2,5 è un’ipotesi concreta: non a caso, è fissata a 1.60 da Eplay24, NetBet e Vincitu. C’è tuttavia un “ma” ed è relativo all’assenza, confermata dal Ct della Norvegia Solbakken, dell’attaccante Erling Haaland per la sfida di questa sera contro l’Olanda. Tra club e nazionale il bomber ha saltato solo sei delle 48 partite fin qui giocate in stagione, pertanto gli è stato concesso di ricaricare le batterie per qualche giorno. Di certo si tratta di un’assenza pesante per far fronte alla selezione arancione, nelle cui fila militano diversi giocatori della Serie A come il romanista Donyell Malen. Che sia dunque l’Olanda a suonare il primo squillo del match? L’opzione “Segna gol 1: Olanda” è nettamente favorita, a 1.55, contro il 2.70 previsto per la Norvegia che sblocca l’amichevole di Amsterdam.