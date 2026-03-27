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Amichevole Svizzera-Germania, show a Basilea? Cosa dicono le quote© Getty Images

Amichevole Svizzera-Germania, show a Basilea? Cosa dicono le quote

Le quote del match in programma al St.Jakob-Park
Marco Sasso
3 min
TagsSvizzera-Germaniaquotepronostico

Nella cornice del St. Jacob-Park di Basilea si preparano a scendere in campo Svizzera e Germania. La gara è una semplice amichevole tra due nazionali che già sono sicure di partecipare al prossimo Mondiale.

Quote e pronostico di Svizzera-Germania: esito Goal e...

L’undici elvetico è riuscito a strappare il pass grazie ai 14 punti conquistati nel gruppo B di qualificazione. Nelle 6 partite disputate i ragazzi allenati da Murat Yakin con 14 gol segnati e 2 subiti hanno fatto registrare la bellezza di 4 vittorie e 2 pareggi. Nel dettaglio Granit Xhaka e compagni hanno ottenuto 3 successi su 3 in casa (al 4-0 contro il Kosovo hanno fatto seguito il 3-0 alla Slovenia e il 4-1 alla Svezia) mentre in trasferta hanno vinto in Svezia per 2-0 e pareggiato per 0-0 e 1-1 rispettivamente contro Slovenia e Kosovo. La Germania invece ha terminato al primo posto il gruppo A: 15 i punti conquistati frutto dei 5 successi consecutivi fatti registrare dopo il 2-0 subito davanti al pubblico della Slovacchia, nazionale che a sua volta è stata poi battuta per 6-0 a Lipsia il 17 novembre scorso nel match di ritorno.

In totale la nazionale tedesca è riuscita a realizzare ben 16 reti subendone soltanto 3. Le quote di questo incontro pendono dalla parte della formazione ospite, il “2” della Germania è in lavagna a 2.05 su Snai, a 2.15 su BetFlag, a 2.22 su Eplay24. La “X” è un’opzione proposta a 3.50 mentre il segno 1 moltiplica una qualsiasi puntata per 3.15. Dando uno sguardo agli ultimi 5 precedenti si nota subito un dettaglio molto interessante: elvetici imbattuti negli ultimi 4 confronti con i tedeschi, al “4-0” subito il 26 marzo 2008 hanno fatto seguito una vittoria per 5-3 (26 maggio 2012) e tre pareggi, l’ultimo per 1-1 il 26 giugno 2024.

La sfida promette spettacolo in campo, lo scenario che vede entrambe le nazionali segnare almeno una rete nel corso dei 90 minuti di gioco è offerta mediamente a 1.50, contro il 2.35 previsto per il No Goal.

Possibile la parità al riposo, una tale eventualità è proposta a 2.25 da Snai, a 2.30 da Bwin e a 2.33 da Eplay24.

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