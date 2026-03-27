Usa-Belgio, il pronostico: prove di Napoli-Milan...

Il Mondiale si avvicina e anche le nazionali di casa hanno la necessità di affilare le armi per farsi trovare pronti per un appuntamento al quale vogliono arrivare puntuali e non vogliono fare brutta figura. Per gli Stati Uniti , in questo fine settimana, l’appuntamento è con il Belgio che ha vinto il suo girone di qualificazione europeo (lasciandosi alle spalle Galles e Macedonia del Nord) senza aver mai subìto un ko.

Pronostico Usa-Belgio: esito Goal

Otto le partite disputate dai “Diavoli Rossi” con un bilancio di 5 vittorie e 3 pareggi ma, soprattutto, 29 reti realizzate e solo 7 incassate. In quest’ambito la nazionale fiamminga è sempre andata in rete almeno una volta in tutti gli incontri con la sola eccezione di uno 0-0, in casa, contro la Macedonia del Nord. Gli Stati Uniti vengono invece da 6 gare amichevoli disputate dopo aver perso, il 7 luglio scorso, la finale della Gold Cup contro il Messico (1-2). Il bilancio di queste amichevoli parla di una sconfitta iniziale contro la Corea del Sud (0-2), di un pareggio (1-1) contro l’Ecuador e 4 vittorie, nell’ordine, contro Giappone (2-0), Australia (2-1), Paraguay (2-1) e Uruguay (5-1). La cosa più interessante, che vale la pena aggiungere, riguarda il fatto che nelle ultime 5 di esse (la prima non conta visto che l’undici americano non aveva realizzato alcuna rete) la nazionale “a stelle e strisce” è riuscita sempre ad andare a segno almeno una volta nella ripresa. Il Belgio, facendo riferimento alle 8 gare della fase a gironi delle qualificazioni mondiali, risponde con almeno una rete all’attivo in 6 dei primi tempi di questi incontri (all’appello mancano il già ricordato 0-0 e la penultima esibizione, in trasferta, con il Kazakistan, un 1-1 con la rete del pareggio belga al 3’ della ripresa).

Una segna con grande regolarità prima dell’intervallo e l’altra nei secondi 45’ di gioco e in queste sfide amichevoli giocare senza troppo impegno non serve assolutamente a nulla (sono le ultime occasioni per mettere a punto i meccanismi di gioco visto che il Mondiale è ormai dietro l’angolo). Le quote, nel complesso equilibrate, concedono un leggero vantaggio a De Bruyne e compagni lasciando un premio appena più alto a Pulisic e soci. In quello che sembra un anticipo di Napoli-Milan (in programma alla ripresa del campionato) il Goal rappresenta forse l’esito più adatto per questa occasione.

Almeno una rete per parte è quotata a 1.60 da Eplay24 e Sisal, a 1.59 da Vincitu.