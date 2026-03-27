Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 27 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Usa-Belgio, il pronostico: prove di Napoli-Milan...© AP

Usa-Belgio, il pronostico: prove di Napoli-Milan...

Pulisic contro De Bruyne, sfida nella sfida "italiana" nell'amichevole in programma ad Atlanta
Amedeo Paioli
3 min
TagsUsa-BelgioquoteAmichevole

Il Mondiale si avvicina e anche le nazionali di casa hanno la necessità di affilare le armi per farsi trovare pronti per un appuntamento al quale vogliono arrivare puntuali e non vogliono fare brutta figura.
Per gli Stati Uniti, in questo fine settimana, l’appuntamento è con il Belgio che ha vinto il suo girone di qualificazione europeo (lasciandosi alle spalle Galles e Macedonia del Nord) senza aver mai subìto un ko.

Pronostico Usa-Belgio: esito Goal

Otto le partite disputate dai “Diavoli Rossi” con un bilancio di 5 vittorie e 3 pareggi ma, soprattutto, 29 reti realizzate e solo 7 incassate. In quest’ambito la nazionale fiamminga è sempre andata in rete almeno una volta in tutti gli incontri con la sola eccezione di uno 0-0, in casa, contro la Macedonia del Nord. Gli Stati Uniti vengono invece da 6 gare amichevoli disputate dopo aver perso, il 7 luglio scorso, la finale della Gold Cup contro il Messico (1-2). Il bilancio di queste amichevoli parla di una sconfitta iniziale contro la Corea del Sud (0-2), di un pareggio (1-1) contro l’Ecuador e 4 vittorie, nell’ordine, contro Giappone (2-0), Australia (2-1), Paraguay (2-1) e Uruguay (5-1). La cosa più interessante, che vale la pena aggiungere, riguarda il fatto che nelle ultime 5 di esse (la prima non conta visto che l’undici americano non aveva realizzato alcuna rete) la nazionale “a stelle e strisce” è riuscita sempre ad andare a segno almeno una volta nella ripresa. Il Belgio, facendo riferimento alle 8 gare della fase a gironi delle qualificazioni mondiali, risponde con almeno una rete all’attivo in 6 dei primi tempi di questi incontri (all’appello mancano il già ricordato 0-0 e la penultima esibizione, in trasferta, con il Kazakistan, un 1-1 con la rete del pareggio belga al 3’ della ripresa).
Una segna con grande regolarità prima dell’intervallo e l’altra nei secondi 45’ di gioco e in queste sfide amichevoli giocare senza troppo impegno non serve assolutamente  a nulla (sono le ultime occasioni per mettere a punto i meccanismi di gioco visto che il Mondiale è ormai dietro l’angolo). Le quote, nel complesso equilibrate, concedono un leggero vantaggio a De Bruyne e compagni lasciando un premio appena più alto a Pulisic e soci. In quello che sembra un anticipo di Napoli-Milan (in programma alla ripresa del campionato) il Goal rappresenta forse l’esito più adatto per questa occasione.

Almeno una rete per parte è quotata a 1.60 da Eplay24 e Sisal, a 1.59 da Vincitu.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS