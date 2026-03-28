Pronostici Serie C, un "tris" di consigli per il girone A
Il girone A di Serie C ha già emesso due verdetti: il Vicenza ha potuto festeggiare la promozione in Serie B mentre la Triestina non può più salvarsi. Una Triestina che a causa dei 23 punti di penalità si ritrova con soli 6 punti in classifica, troppo pochi per evitare la retrocessione in Serie D.
Tre partite, quota totale 8.50
Tra le varie gare in programma questo fine settimana meritano una particolare attenzione Vicenza-Brescia (le “Rondinelle” vanno a caccia di punti per difendere il secondo posto) e Cittadella-Lecco (quinta contro terza). Al “Romeo Menti” le quote pendono tutte dalla parte della capolista che però, motivazioni alla mano, ha già raggiunto il suo obiettivo. Da provare il Multigol Ospite 1-2 a 1.60 mentre la “combo” X2+Multigol 1-4 vale 2.50. Lecco senza “Somma Gol 3” in trasferta, esito che sul campo del Cittadella vale 4.15. Più cauta la scelta del Multigol 2-3, reperibile mediamente a 1.95.
Il tris di consigli si completa con Dolomiti Bellunesi-Arzignano. I padroni di casa non pareggiano da 8 gare di fila, rischioso ma intrigante il segno “X”, in lavagna a 2.75.
In sintesi
Riassumendo, ecco il dettaglio di partite e pronostici per il girone A di Serie C:
Sabato ore 17.30: Dolomiti Bellunesi-Arzignano segno X, quota 2.75; Domenica ore 14.30: Vicenza-Brescia Multigol Ospite 1-2, quota 1.60; Domenica ore 17.30 Cittadella-Lecco, Multigol 2-3 quota 2.75.
La quota totale è pari a 8.50