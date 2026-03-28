Prossima squadra di Salah, in quota c'è anche la Roma

Pochi giorni fa Mohamed Salah ha annunciato l'addio al Liverpool a fine stagione. Si chiuderà dunque dopo 9 lunghi anni l'avventura del campione africano con la maglia dei Reds, con cui finora ha messo a segno 255 gol in 435 partite. Quale sarà la sua prossima squadra? L'interrogativo tiene banco anche sulle lavagne dei bookie e diventa oggetto di scommessa. Scopriamo le quote "Prossima squadra Salah" al 1° settembre.