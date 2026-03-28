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Amichevole Colombia-Francia: statistiche, migliori quote e pronostico© APS

Amichevole Colombia-Francia: statistiche, migliori quote e pronostico

La nazionale di Deschamps è reduce dalla vittoria nel prestigioso test contro il Brasile di Ancelotti. I Cafeteros invece...
Federico Vitaletti
2 min
TagsColombia-FranciaAmichevolepronostico

Continua il programma di amichevoli del fine settimana. Domenica 29 marzo, alle 21 ora italiana, nel Maryland, si affronteranno Colombia e Francia. I sudamericani hanno perso l'ultima esibizione contro la Croazia per 2-1 mentre, con lo stesso risultato, i transalpini hanno battuto il Brasile di Ancelotti.

Francia favorita sulla Colombia: le quote

Francia dunque più forte della Seleçao e anche dell'inferiorità numerica: in 10 dal 54' per il rosso a Upamecano, i transalpini hanno trovato il raddoppio con Ekitike, dopo aver sbloccato nella prima frazione grazie a Mbappé. Inutile il gol dello juventino Bremer per i brasiliani. Settima vittoria nelle ultime otto partite per i Bleus di Deschamps. Fine della corsa invece per la Colombia, ko dopo una striscia di imbattibilità che durava da un anno: cinque successi e quattro pareggi. Merita risalto il fatto che in sei delle ultime sette gare giocate dai sudamericani si sia visto l'Over 2,5, che la Francia pure fa registrare da sei sfide consecutive. Statistiche che indirizzano il pronostico verso segno "2" e Over 2,5.

La vittoria della Francia è quotata a 1.62 da BetFlag, a 1.65 da Snai e da Eplay24.

L'Over 2,5 si può giocare a 1.65 su Eplay24, Betsson e Lottomatica, a 1.72 su Sisal.

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