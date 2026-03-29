Lewandowski alla Juventus, i bookie ci credono. E Bernardo Silva...

Il calciomercato non si ferma mai, figurarsi in tempi di sosta campionati per gli impegni delle nazionali . Già disponibili le quote sui trasferimenti estivi , con deadline fissata al 1° settembre. Tra le squadre che stanno muovendo i primi passi c'è anche la Juventus, che studia le mosse per piazzare colpi importanti in attacco e non solo. Il nome che circola in questi giorni è quello di un bomber affermato a livello internazionale. Scopriamo le quote di Lewandowski alla Juventus entro il 1° settembre 2026.

Quote Lewandowski-Juventus

Attualmente Lewa ha un contratto con il Barcellona in scadenza a giugno 2026 e non ha ancora deciso se rinnovare con i blaugrana o no. La Juve pensa al grande colpo, consapevole delle difficoltà economiche legate all'operazione: l'ingaggio percepito dal polacco è pari a 10 milioni di euro. Parliamo di un top player che, pur non nella sua miglior annata della carriera, a 37 anni ha realizzato 16 gol in 37 presenze con la maglia del Barça. I bookie mostrano un cauto ottimismo in merito alla possibilità che Lewandowski sia un nuovo giocatore della Juventus al 1° settembre: quota 4.50.

Bernardo Silva alla Juve? Il parere dei bookie è...

Altro big in uscita, stavolta dal Manchester City: si tratta di Bernardo Silva. Dal ritiro del Portogallo il centrocampista del City ha speso parole al miele per la sua città natale: "Se il Manchester City fosse a Lisbona, ci resterei fino a 40 anni". Torino non è Lisbona ma sarebbe pronta ad accogliere un giocatore che ha qualità, esperienza, carisma e palmares. Tra l'altro, Bernardo Silva alla Juve è un'opzione che i bookie ritengono più probabile rispetto all'operazione Lewandowski-Juventus. Il trasferimento del portoghese alla corte della Vecchia Signora è in lavagna a 3.