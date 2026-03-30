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lunedì 30 marzo 2026
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Pronostico Germania-Ghana, si punta sul numero di reti totali© Getty Images

Pronostico Germania-Ghana, si punta sul numero di reti totali

L'analisi dell'amichevole in programma a Stoccarda
Amedeo Paioli
2 min
TagsGermania-Ghanaquotepronostico

Il Ghana ha vinto il suo girone di qualificazione agli ormai sempre più imminenti Mondiali di Canada, Usa e Messico ma poi ha disputato tre amichevoli con risultati disastrosi. Ha prima perso (0-2) contro il Giappone, ha poi concesso il bis (0-1) contro la Corea del Sud e ha infine centrato il tris, qualche giorno fa, contro l’Austria rimediando un pesantissimo 1-5. Alla nazionale africana manca soltanto il poker ma potrebbe essere questione di poco.

Comparazione quote Germania-Ghana: Over 3,5

Stasera, infatti, è prevista la sfida contro la Germania e tutto lascia pensare che possa arrivare il quarto ko di fila. L’undici tedesco, infatti, dopo aver staccato il biglietto per il Mondiale (5 vittorie e una sconfitta con 16 reti realizzate e 3 subìte) ha giocato la sua prima amichevole venerdì scorso battendo 4-3 la Svizzera al termine di un match pirotecnico. Due volte sotto i tedeschi hanno due volte ripreso il punteggio per poi passare in vantaggio e farsi raggiungere sul 3-3 fino all’85’ quando è arrivata la rete della vittoria. Nel calcio tutto può succedere ma, carta alla mano, questa sembra una partita senza storia.

Il segno 1 paga però pochissimo (non arriva a 1.20) e allora meglio guardare in direzione dell’Over 2,5 (dal premio appena più elevato) o, addirittura, puntare sull’Over 3,5. L'ipotesi che in Germania-Ghana ci siano almeno 4 reti totali vale 1.86 per Eplay24, 1.83 per Bet365, 1.80 per BetFlag.

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