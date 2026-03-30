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lunedì 30 marzo 2026
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Girone C di Serie C, il pronostico di Casertana-Sorrento© FOTO MOSCA

Girone C di Serie C, il pronostico di Casertana-Sorrento

Ecco cosa giocare nel posticipo in programma allo stadio "Alberto Pinto"
1 min
TagsCasertana-Sorrentoquotepronostico

Dalle competizioni internazionali si passa a quelle di casa nostra visto che oggi, come spesso accade il lunedì, la serie C manda in onda un paio di posticipi.

Ecco a quanto è quotato l'1 di Casertana-Sorrento

Nel girone C, per chiudere la 34ª giornata, manca all’appello Casertana-Sorrento con l’undici di casa ancora appeso alla possibilità di “rubare” il terzo o quarto posto a Salernitana e Cosenza (al momento appaiate 4 lunghezze più avanti) e quello ospite che si trova pericolosamente ai margini della zona playout.

I 22 punti di differenza non possono lasciare indifferenti e anche il rendimento recente del Sorrento (4 ko e un pareggio nelle ultime 5 esibizioni) forniscono una indicazione netta.

Il segno 1 non può essere trascurato: quota 1.60 su Bwin, 1.63 su Planetwin e 1.67 da Eplay24.

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