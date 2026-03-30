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Quante vincite sul Corriere delle Scommesse del 27 marzo! Ecco le giocate andate a segno© APS

Quante vincite sul Corriere delle Scommesse del 27 marzo! Ecco le giocate andate a segno

Centrata la "Proposta Numero 1", incentrata sulle gare delle Nazionali, e anche la "Numero 5", che conteneva partite di campionati dal minore appeal ma con riferimenti (e quote) interessanti
3 min
Tagscorriere delle scommesseProposte vincentiConsigli

Un Corriere delle Scommesse con nuova veste grafica, nuovi contenuti e tante proposte di gioco pensate per provare a soddisfare tutte le esigenze. Questo è il prodotto che i lettori del Corriere dello Sport - Stadio hanno potuto sfogliare e consultare lo scorso venerdì 27 marzo. Un numero che ha subito regalato grandi soddisfazioni, con due proposte vincenti. Vediamole nel dettaglio.

Le vincite del Corriere delle Scommesse: ecco le proposte centrate

Il Corriere delle Scommesse di venerdì 27 marzo presentava diverse proposte (per non dire quasi tutte) mancate per un solo esito (vedi "Il sistema della settimana" a pagina 15), ma questo fa parte del gioco. L'importante è che ci siano stati colpi a segno e così è stato. Nella "Proposta Numero 1", incentrata sulle gare delle Nazionali, gli esiti consigliati erano: Austria-Ghana 1+Over 2,5: risultato finale 5-1; Olanda-Norvegia Goal+Over 2,5: risultato finale 2-1; Usa-Belgio Goal: risultato finale 2-5; Messico-Portogallo X primo tempo: risultato finale 0-0. I quattro esiti indicati, puntualmente centrati, garantivano una quota totale pari a 13.5!

La seconda proposta, la "Numero 5", conteneva pronostici su partite di campionati dal minore appeal ma con riferimenti (e quote) interessanti. Si partiva con il segno 1 di Dijon-Fc Versailles: risultato finale 3-1; poi, X primo tempo o X finale di Gijon-Deportivo la Coruna, finita 1-1, a seguire il doppio segno 1 di Reading-Wigan (3-0) e Wycombe-Port Vale (4-0). I Lettori più attenti avranno notato che (doveroso sottolinearlo) la quota totale della giocata vincente era di 9.80 e non di 6.50, come erroneamente riportato per un errore di trascrizione.

Come ogni settimana, il Corriere delle Scommesse sarà in edicola venerdì 3 aprile: con proposte sempre nuove, nel tentativo di regalare altre soddisfazioni ai suoi affezionati Lettori.

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