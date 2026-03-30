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lunedì 30 marzo 2026
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Repubblica Ceca-Danimarca, Schick contro Hojlund: il pronostico© EPA

Repubblica Ceca-Danimarca, Schick contro Hojlund: il pronostico

Sfida secca a Praga per decidere chi volerà ai prossimi Mondiali
1 min
TagspronosticoquoteHojlund

Il 2-4 nel decisivo match in Scozia nella fase a gironi ha impedito alla Danimarca di accedere direttamente alla fase finale del Mondiale. Poi, nella semifinale di qualche giorno fa, il 4-0 alla Macedonia del Nord ha rimesso in corsa Hojlund e compagni che stasera si giocano tutto contro la Repubblica Ceca di Schick. Ecco il pronostico del match.

Pronostico Repubblica Ceca-Danimarca: segno 2

Una Repubblica Ceca che, andata sotto di due reti nella semifinale playoff contro l’Irlanda, è stata poi capace di recuperare e imporsi ai rigori. Entrambe le nazionali hanno fatto registrare qualche battuta a vuoto ma i cechi, forse, qualcuna in più.

Per le quote ok il 2, gli si può dare fiducia. La vittoria della Danimarca è offerta a 1.83 da Bwin, a 1.95 da Snai e a 2.00 da Eplay24.

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