Repubblica Ceca-Danimarca, Schick contro Hojlund: il pronostico

Il 2-4 nel decisivo match in Scozia nella fase a gironi ha impedito alla Danimarca di accedere direttamente alla fase finale del Mondiale. Poi, nella semifinale di qualche giorno fa, il 4-0 alla Macedonia del Nord ha rimesso in corsa Hojlund e compagni che stasera si giocano tutto contro la Repubblica Ceca di Schick. Ecco il pronostico del match.