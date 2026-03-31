Finali playoff Mondiali, quote e pronostico di Kosovo-Turchia

Novanta minuti. Sono quelli che separano il Kosovo dalla storia. Sono trascorsi, infatti, soltanto una decina di anni da quando la piccola nazione slava è entrata a far parte della Uefa e della Fifa (era il 2016) e stasera si gioca, in novanta decisivi minuti, la partecipazione alla fase finale della Coppa del Mondo . Ecco il pronostico di Kosovo-Turchia , in programma a Pristina (ore 20.45).

Pronostico e quote Kosovo-Turchia: Goal

Per raggiungere questo incredibile traguardo il Kosovo dovrà superare un ostacolo difficile, una Turchia che pure ha partecipato raramente a un Mondiale (è accaduto solo due volte, nel lontano 1954 e poi nel 2002) e che, a un passo dal traguardo, farà di tutto per regalarsi un prestigioso tris. Nella semifinale di questi playoff il Kosovo è andato a vincere in Slovacchia 4-3 recuperando due volte lo svantaggio per poi andare sul 4-2 e subire il terzo gol allo scadere del recupero. La Turchia ha invece superato, in casa, la Romania per 1-0 avendo dominato l’incontro per quanto riguarda possesso palla (68%) e tiri totali (addirittura 16 a 6) ma centrando la porta soltanto due volte (una ha regalato la rete della vittoria). Il Kosovo, amichevoli comprese, ha perso soltanto una volta (0-4 in Svizzera) nelle ultime 12 partite (9 vittorie e 2 pareggi) mentre la Turchia ha perso (0- 6) e pareggiato (2-2) con la Spagna (più 5 vittorie) nell’arco delle ultime 7 esibizioni.

Per vincere (e andare al Mondiale) bisogna segnare... ci sta il Goal, offerto a 1.78 da Eplay24, a 1.77 da Bwin, a 1.73 da Snai. I bookie vedono favorita la Turchia, una cui vittoria al 90' paga doppio contro il 3.85 previsto per l'1 del Kosovo. Il pareggio, che prolungherebbe la sfida di per sè delicatissima, rende circa 3.50volte la posta.