Cremonese-Bologna e Pisa-Torino: migliori quote e pronostico

Cremonese-Bologna alle 15, Pisa-Torino alle 18: il tutto in attesa del piatto forte, Inter-Roma (20.45). Così è composto il menù della domenica di Pasqua : ecco le migliori quote e i pronostici delle due sfide in programma allo Zini e All'Arena Garibaldi.

Pronostico Cremonese-Bologna

Il Bologna ha sempre conquistato i tre punti nelle ultime tre trasferte di campionato e adesso fa visita a una Cremonese (out Sanabria e Vardy) che, con il 2-0 inflitto al Parma, ha messo fine a un digiuno di vittorie che durava da ben 15 gare di fila. Le quote sorridono ai felsinei (anche se il 2 paga più del doppio) ma occhio ad escludere la "X", che il Bologna non fa registrare da 11 giornate. Per coprire un ventaglio più ampio di risultati, il consiglio è di valutare la combo X2+Multigol 1-4: quota 1.57 su Eplay24 e NetBet, 1.50 su Sisal.

Pronostico Pisa-Torino

Il Pisa nell'ultima partita disputata in casa ha battuto 3-1 il Cagliari. I toscani proveranno a ripetersi contro un Torino che è riuscito a conquistare un solo punto nelle precedenti 6 trasferte del torneo.

Da provare il Multigol Casa 1-2, esito che prescinde dall'esito finale di un match che si preannuncia aperto a qualsiasi risultato. Il Multigol Casa 1-2 è proposto a 1.65 da Sisal e Vincitu, a 1.60 da Eplay24.