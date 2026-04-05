Napoli-Milan, fuori i secondi: il pronostico del match tra Conte e Allegri

Quote equilibrate al Maradona

Da allenatore Antonio Conte ha affrontato 10 volte Max Allegri: 6 i successi del salentino, 2 quelli del livornese: il più recente nel match del girone d’andata giocato a San Siro: 2-1. In Supercoppa italiana è poi arrivata la "vendetta" di Conte: 2-0 in semifinale. Un solo punto separa le due squadre in classifica: 63 il Milan, 62 il Napoli. E uno è anche il gol in più che i rossoneri hanno segnato rispetto agli azzurri, 47 a 46. Il Diavolo può vantare la seconda miglior difesa della Serie A con 23 gol subìti, al pari del Como “primo” nella specialità. Nell’ultimo periodo invece il Napoli ha concesso qualche gol di troppo, tornando a centrare un clean sheet (vittoria per 1-0 a Cagliari) dopo 8 gare consecutive chiuse con almeno una rete al passivo. Mai in questo campionato il Napoli ha collezionato 5 vittorie di fila: si è fermato a 4 a inizio campionato prima di perdere, curiosità, contro il Milan. In Serie A il Napoli è imbattuto al Maradona (10 vittorie e 4 pareggi) ma le quote si mantengono equilibrate. Segno 1 a 2.57 su Eplay24, a 2.55 su Planetwin e Bwin. Il pareggio triplica la posta e anche il 2 si attesta su valori simili. Da tener presente che il Napoli non fa registrare la somma gol 2 da ben 13 giornate consecutive. Il Multigol 2-3 potrebbe essere una buona opzione su cui puntare: quota 1.97 su Vincitu, 1.90 su Sisal, 1.83 su Eplay24.