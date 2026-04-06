Champions League, quarti di finale: il pronostico di Real Madrid-Bayern

Pronostico Real-Bayern: Goal+Over 2,5

I numeri delle due squadre sono di altissimo livello. Le “Merengues” in campionato sono impegnati a inseguire il Barcellona capolista, un gap salito a 7 punti dopo che nel weekend i Blancos sono stati sconfitti 2-1 dal Maiorca di Muriqi. Il Real ha messo a segno 64 reti (secondo miglior attacco de LaLiga) e ne ha incassate soltanto 28 (miglior difesa del torneo).

Sono numeri molto positivi ma, probabilmente, sfigurano se confrontati con quelli dei bavaresi che dominano la Bundesliga (il vantaggio sul Dortmund, secondo, è di 9 punti) con addirittura 100 reti all’attivo, in 28 giornate, che fanno di Kane e compagni una vera e propria macchina da gol. Il Real Madrid è arrivato a questo appuntamento eliminando prima il Benfica nei playoff per poi concedere il bis battendo negli ottavi, sia all’andata che al ritorno, nientemeno che il Manchester City. Il Bayern non ha disputato i sedicesimi e nel turno scorso ha fatto fuori l’Atalanta rifilando ai bergamaschi un 6-1 a Bergamo e un 4-1 a Monaco.

Le quote concedono maggiori chances al segno 2, offerto a 2.18 da Eplay24, a 2.15 da Planetwin e Bwin. La X vale 4.10, l'1 del Real invece paga 2.90.

Non sembra possibile escludere Goal e Over 2,5: quota 1.56 su Eplay24 e NetBet, 1.62 su Sisal.