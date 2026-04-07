Campionato norvegese, il pronostico di Aalesund-Fredrikstad

Pronostico Aalesund-Fredrikstad: Goal+Over 2,5

L’Aalesund, nella passata stagione, giocava in Obos Ligaen (la serie B) e dopo aver chiuso il torneo al quarto posto ha poi vinto i playoff con un rocambolesco 5-4 in finale (4-4 al 90’ e rete promozione a 3’ dalla fine dei supplementari). Il Fredrikstad invece ha chiuso al settimo posto nella Eliteserien 2025 e quest’anno proverà a migliorare questo piazzamento.

La fase di preparazione a questo nuovo campionato per il Fredrikstad è stata decisamente positiva. Tra fine gennaio e fine febbraio ha disputato ben 7 amichevoli vincendone 6 e pareggiandone una. La terz’ultima di queste partite è stata proprio contro l’Aalesund, su cui ha avuto la meglio battendolo per 3-2, e questo match può rappresentare un punto di riferimento per la sfida di stasera. Anche le quote hanno probabilmente pensato che il recente confronto poteva rappresentare un riferimento interessante e così il 2, nonostante sia in lavagna con un premio superiore al doppio della posta, è il segno a cui viene concessa maggior fiducia.

Però anche il Goal e l’Over 2,5 non vanno trascurati: la combo è in lavagna a 2.00 su Sisal, a 1.94 su Vincitu, 1.90 su Eplay24.