Champions League, Barcellona-Atletico Madrid: il pronostico del derby spagnolo

Cinque volte in stagione e per la seconda volta in pochi giorni. Forse un po’ troppo sia per Barcellona che Atletico Madrid chiamate ad affrontarsi questa sera nell’andata dei quarti di finale della Champions League . Ecco il pronostico del derby spagnolo .

Una combo per il derby spagnolo

Una sfida che risentirà sicuramente degli strascichi del match di sabato scorso, vinto a Madrid dal Barcellona per 2-1, con polemiche e proteste ufficiali legate a arbitraggio, espulsioni confermate e revocate con interventi ritenuti inopportuni del Var senza che sia mancata anche la rissa in campo. Si diceva che questo è il quinto incontro tra le due squadre, nei precedenti si contano 3 vittorie blaugrana e una dei Colchoneros (con la quale il Cholo Simeone ha però conquistato la finale di Coppa del Re).

L’esito di questa sera è incertissimo, non dovrebbero mancare Goal e Over 2,5. La combo dei due esiti si può giocare a 1.56 su Eplay24 e NetBet, a 1.62 su Sisal.