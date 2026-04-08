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Champions League, Barcellona-Atletico Madrid: il pronostico del derby spagnolo© APS

Champions League, Barcellona-Atletico Madrid: il pronostico del derby spagnolo

Seconda sfida in pochi giorni e quinta in stagione, i Colchoneros hanno vinto (sonoramente) in una sola occasione
2 min
TagsBarcellona-Atletico Madridquotepronostico

Cinque volte in stagione e per la seconda volta in pochi giorni. Forse un po’ troppo sia per Barcellona che Atletico Madrid chiamate ad affrontarsi questa sera nell’andata dei quarti di finale della Champions League.  Ecco il pronostico del derby spagnolo.

Una combo per il derby spagnolo

Una sfida che risentirà sicuramente degli strascichi del match di sabato scorso, vinto a Madrid dal Barcellona per 2-1, con polemiche e proteste ufficiali legate a arbitraggio, espulsioni confermate e revocate con interventi ritenuti inopportuni del Var senza che sia mancata anche la rissa in campo. Si diceva che questo è il quinto incontro tra le due squadre, nei precedenti si contano 3 vittorie blaugrana e una dei Colchoneros (con la quale il Cholo Simeone ha però conquistato la finale di Coppa del Re).

L’esito di questa sera è incertissimo, non dovrebbero mancare Goal e Over 2,5. La combo dei due esiti si può giocare a 1.56 su Eplay24 e NetBet, a 1.62 su Sisal.

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