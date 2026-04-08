Psg-Liverpool, il pronostico sorride a Luis Enrique

Vince il Psg? Cosa dicono le quote

Nel poco che resta c’è il quarto di finale di Champions League, ultima occasione per Arne Slot di salvare qualcosa. Peccato che sia contro i campioni in carica del Psg che in Ligue 1 viaggiano in testa alla classifica e che sono arrivati a questo appuntamento battendo il Chelsea all’andata e al ritorno (5-2 al Parco dei Principi, 3-0 a Stamford Bridge). I parigini vanno praticamente a segno in tutte le partite, cosa che invece non sempre riesce al Liverpool. Nel calcio tutto può accadere ma qui bisogna per forza partire con il segno 1. La vittoria degli uomini di Luis Enrique è quotata a 1.77 da Eplay24 e Vincitu, a 1.75 da Sisal. Sia il pareggio che il 2 sono offerti a 4.00.