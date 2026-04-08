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Psg-Liverpool, il pronostico sorride a Luis Enrique© EPA

Psg-Liverpool, il pronostico sorride a Luis Enrique

Andata dei quarti di Champions League, francesi a caccia del successo al Parco dei Principi
2 min
TagsPsg-LiverpoolChampions Leaguepronostico

Una ultima uscita disastrosa che fa seguito a 3 esibizioni di campionato altrettanto negative. Si può uscire ai quarti da una competizione, per di più contro il Manchester City, ma lo 0-4 in Fa Cup subìto dal Liverpool qualche giorno fa conferma l’annata no dei “Reds”. Se poi ci aggiungiamo un solo punto conquistato nelle ultime 3 giornate di Premier League contro il modestissimo Tottenham (battuto fin qui da quasi tutte le altre squadre) in mezzo ai ko contro Wolves (l’ultima della classe) e Brighton allora resta davvero poco da dire.

Vince il Psg? Cosa dicono le quote

Nel poco che resta c’è il quarto di finale di Champions League, ultima occasione per Arne Slot di salvare qualcosa. Peccato che sia contro i campioni in carica del Psg che in Ligue 1 viaggiano in testa alla classifica e che sono arrivati a questo appuntamento battendo il Chelsea all’andata e al ritorno (5-2 al Parco dei Principi, 3-0 a Stamford Bridge). I parigini vanno praticamente a segno in tutte le partite, cosa che invece non sempre riesce al Liverpool. Nel calcio tutto può accadere ma qui bisogna per forza partire con il segno 1. La vittoria degli uomini di Luis Enrique è quotata a 1.77 da Eplay24 e Vincitu, a 1.75 da Sisal. Sia il pareggio che il 2 sono offerti a 4.00.

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