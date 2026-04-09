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Friburgo-Celta, match dall'esito incerto: la scelta del pronostico cade su...© EPA

Friburgo-Celta, match dall'esito incerto: la scelta del pronostico cade su...

In campionato i tedeschi hanno sfiorato l'impresa contro il Bayern mentre gli spagnoli sono andati a vincere a Valencia
2 min
TagsFriburgo-Celtaquotepronostico

Uno dei match dei quarti di finale di Europa League in programma stasera è Friburgo-Celta: ecco quote e pronostico del match, con fischio d'inizio alle ore 21.00.

Segnano entrambe? Ecco le migliori quote per l'esito Goal

I tedeschi occupano l’ottava posizione in Bundesliga, lontani dalla zaona che regala un posto in Europa il prossimo anno. All’ultima uscita avevano cullato il sogno di battere il Bayern (in vantaggio 2-0 al 71’) ma i bavaresi sono stati capaci di realizzare 3 reti all’81’, al 92’ e al 99’ lasciando a mani vuote l’undici della Foresta Nera. Il Celta è invece sesto nel suo campionato e viene dal successo per 3-2 sul Valencia.

In questa competizione la squadra di Vigo ha superato prima il Paok nei sedicesimi e poi il Lione negli ottavi. Il Friburgo ha disputato un solo turno in precedenza e ha avuto la meglio sul Genk.

L’esito del match di stasera è abbastanza incerto anche se le quote concedono una certa fiducia ai tedeschi: sulle lavagne dei bookie l'1 viaggia mediamente a 2.30, il 2 a 3.30.

Si potrebbe allora guardare in direzione del Goal: quota 1.88 su DomusBet, 1.86 su Eplay24, 1.80 su Sisal.

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