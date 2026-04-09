Bologna-Aston Villa, il pronostico: per le quote inglesi favoriti ma...

Il campionato del Bologna quest’anno si sta rivelando un po’ opaco ma in Europa League gli emiliani possono vantare una striscia di imbattibilità che dura da 11 partite consecutive e comprende 6 vittorie e 5 pareggi. L’ultima sconfitta è arrivata 12 incontri fa, all’esordio nella competizione, contro l’ Aston Villa (0-1) e stasera (ore 21.00), nel quarto di finale , il Bologna si ritrova di fronte proprio il club inglese contro cui è andato ko il 25 settembre dello scorso anno. Ecco quote e pronostico di Bologna-Aston Villa .

Pronostico Bologna-Aston Villa: Goal

Rispetto ad allora qualcosa è cambiato. I “Villans”, pur occupando ancora il quarto posto nella classifica della Premier League, hanno vistosamente frenato. All’epoca, quella con il Bologna è stata la prima di ben 27 partite (tra tutte le competizioni) nell’ambito delle quali hanno poi conquistato la bellezza di 22 vittorie. Una striscia che li aveva portati anche a lottare per la vetta della classifica del campionato inglese. Poi il crollo.

Nelle 20 esibizioni successive sono infatti arrivate 8 sconfitte e 3 pareggi e “solo” 9 successi. In questo modo la sfida del Dall’Ara di stasera si mette un po’ più in equilibrio anche se le quote assegnano al 2 (in lavagna a 2.15) qualche possibilità di uscita in più rispetto all'1 (proposto a 3.50).

Il Goal sembra la migliore soluzione e la quota è anche interessante: 1.81 su Eplay24 e NetBet, 1.80 su Sisal.