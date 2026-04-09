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Conference League, il pronostico di Crystal Palace-Fiorentina© ANSA

Conference League, il pronostico di Crystal Palace-Fiorentina

Le quote sorridno agli inglesi che però, nel turno precedente, non sono andati oltre il doppio pareggio con l'Aek Larnaca
2 min
TagsConference LeaguequoteCrystal Palace-Fiorentina

Cambia la competizione, ci si sposta in Conference League, ma una squadra italiana è presente lo stesso. Si tratta della Fiorentina che sarà impegnata ad affrontare, nel suo quarto di finale, il Crystal Palace. Ecco il pronostico del match: fischio d'inizio alle 21.00.

Parità al riposo? Scopri le migliori quote dell'X primo tempo

Si parte con la trasferta a Londra e il rendimento recente delle “Eagles”, leggermente migliorato di recente ma nel complesso poco brillante, permette ai viola di alimentare speranze di passare il turno.

A Selhurst Park sarà importante non commettere errori e un atteggiamento cauto potrebbe tornare utile allo scopo. Le quote fanno pendere l’ago della bilancia dalla parte degli inglesi, una cui vittoria è offerta a 1.60 contro il 5.50 previsto per il 2 viola. Vale la pena ricordare che, nel turno precedente, gli inglesi non sono andati oltre il doppio pareggio con l’Aek Larnaca. Un’idea? Il segno X alla fine del primo tempo: quota 2.28 su Eplay24 e NetBet, 2.25 su Sisal

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