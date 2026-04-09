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Real Madrid-Girona, Blancos con la testa al Bayern? Il pronostico della sfida del Bernabeu© APS

Real Madrid-Girona, Blancos con la testa al Bayern? Il pronostico della sfida del Bernabeu

La squadra di Arbeloa anticipa a venerdì sera il suo match di campionato per poi prepararsi alla gara di ritorno contro i bavaresi, in Champions
3 min
TagsReal Madrid-Gironaquotepronostico

Il gol di Lewandowski all’Atletico Madrid avvicina la Liga 2025/26 al Barcellona. I blaugrana hanno battuto in rimonta la squadra di Simeone (che invece si è imposta 2-0 al Camp Nou nell'andata dei quarti di Champions) mentre il Real Madrid, condannato dall’ex laziale Muriqi, ha perso a sorpresa sul campo del Maiorca. Al termine di un turno che si presentava favorevole ai Blancos, è dunque aumentato il divario tra il Barça capolista e il Real Madrid: 7 punti. Un Real che, complice l’impegno in Champions contro il Bayern, anticipa a venerdì sera il suo match di campionato.

Pronostico Real Madrid-Girona: 1 primo tempo

Al Bernabeu arriva il Girona, che battendo il Villarreal (terza forza del campionato spagnolo) ha raggiunto una posizione di classifica più tranquilla. Ai Blancos il ruolo di inseguitori non è che calzi proprio a pennello: tre ko nelle ultime sei giornate, tra l’altro contro squadre ampiamente alla loro portata come Osasuna, Getafe e Maiorca. Il Girona nelle ultime 5 trasferte ha raccolto 3 pareggi e perso contro Oviedo e Osasuna. Il segno 1 per i bookie non si discute: vale 1.30 per Eplay24, Sisal e Vincitu. Ipotizzando che il Madrid voglia chiuderla nel primo tempo (per risparmiare energie in vista del match contro il Bayern) si può provare l’1 primo tempo: a 1.66 su Eplay24 e NetBet, a 1.72 su Elabet. Piace anche l’Over 1,5 primo tempo a quota 1.94.

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