Milan-Udinese, Allegri deve blindare la Champions: il pronostico

Il Milan segna da due a quattro gol? Scopri le quote dei bookmaker

I problemi in zona gol non sono una novità per il Diavolo, che nelle ultime sette giornate ha fatto registrare l'Under 2,5 in ben sei occasioni. Nelle due esibizioni più recenti a San Siro, Modric e compagni hanno battuto Inter (1-0) e Torino (3-2), in precedenza avevano perso 1-0 contro il Parma. L'Udinese sbarca al Meazza dopo la buona prova offerta contro il Como, primo 0-0 in questo campionato per la squadra di Runjaic. In classifica i bianconeri occupano l'undicesimo posto e giocano liberi da qualsiasi tipo di pressione. All'andata, in Friuli, vinse 3-0 il Milan.

Per le quote è in arrivo un'altra vittoria rossonera: ipotesi a 1.40 sulle lavagne di Elabet, Eplay24 e Sisal. L'ipotesi che il Milan vada a segno da due a quattro volte (esito Multigol Casa 2-4) è proposta a 1.64 da Eplay24 e Vincitu, a 1.65 da Sisal.