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venerdì 10 aprile 2026
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Pronostico Marsiglia-Metz, il "semplice" segno 1 paga poco e allora...© APS

Pronostico Marsiglia-Metz, il "semplice" segno 1 paga poco e allora...

Analisi e consigli per l'anticipo della 29ª giornata di Ligue 1
2 min
TagsMarsiglia-MetzLigue 1pronostico

Due sconfitte di fila nelle ultime due esibizioni hanno fatto scivolare il Marsiglia al quarto posto in classifica (scavalcato dal Lille) e hanno permesso al Monaco di agganciarlo a quota 49 punti anche se, doveroso sottolinearlo, al momento la differenza reti dell’OM (decisiva in caso di arrivo in parità a fine stagione) è migliore rispetto a quella dei monegaschi (+18 a +10).

Pronostico Marsiglia-Metz: 1+Over 2,5

Il Lille è avanti di un punto e quindi la possibilità di riprendersi l’ultimo posto (il terzo) che porta direttamente alla fase campionato della Champions League esiste, eccome ma, da questo momento in poi, non sono più consentiti passi falsi. Il primo esame per il Marsiglia è previsto per stasera quando al Velodrome arriverà il Metz, fanalino di coda, che non dovrebbe rappresentare un ostacolo difficile da superare.

L’ultima della classe non vince da 16 partite consecutive (4 pareggi e 12 sconfitte) e la retrocessione sembra ormai a un passo. In generale sia Marsiglia che Metz fanno registrare una netta predilezione per l’Over 2.5 (18 all’attivo per l’OM di cui 10 in casa, 16 di cui 10 in trasferta per i suoi avversari) e anche in questo anticipo del venerdì proprio l’Over 2,5, in abbinamento al segno 1 che non sembra in discussione, rappresenta l’esito più probabile su cui puntare. La combo 1+Over 2,5 in Marsiglia-Metz vale 1.52 per Eplay24 e NetBet, 1.55 per Vincitu.

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