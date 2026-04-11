Pronostico Parma-Napoli, che occasione per Conte: le quote

Parma-Napoli, pronostico "parziale/finale" e "Multigol"

Il Parma ha un margine di 8 punti sull terz'ultimo posto ma si presenterà alla sfida con il Napoli senza il suo miglior marcatore, Mateo Pellegrino (squalificato). Un'assenza pesante per una squadra che in casa ha segnato solo 11 gol in 15 partite e che non vince in campionato da cinque giornate. Al contrario, gli azzurri hanno in scia cinque vittorie di fila, tutte di misura. Conte è maestro in situazioni del genere e il suo Napoli, nei panni dell'inseguitore, può essere davvero pericoloso. Va detto però che all'andata i ducali portarono via un punto (0-0) dal Maradona e verosimilmente anche nell'occasione Cuesta imposterà una gara molto prudente da parte dei suoi. Secondo i bookmaker il Napoli parte nettamente favorito al Tardini: il segno 2 si gioca a 1.61 su Eplay24, a 1.58 su Eurobet, a 1.57 su Planetwin e Snai. Parma in modalità "X primo tempo" in sette delle ultime otto giornate. Il Napoli, dal canto suo, non fa registrare il parziale/finale X/2 da ben 22 turni. Un'opzione, quest'ultima, interessante e ben pagata: 4.40 da Eplay24, 4.20 da BetFlag, 4.00 da Bet365.

Restando in tema di esiti "ritardatari", va anche sottolineato come il Napoli sia senza somma gol 2 da 14 turni. Potrebbe quindi valere la pena provare il Multigol 2-3, a quota 1.92 su Eplay24, 1.95 su Sisal, 1.97 su Vincitu.