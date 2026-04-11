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Premier League, che sfida a Stamford Bridge: il pronostico di Chelsea-Manchester City© APS

Premier League, che sfida a Stamford Bridge: il pronostico di Chelsea-Manchester City

Le due squadre potrebbero trovarsi di fronte anche in finale di Fa Cup, intanto domenica...
Amedeo Paioli
2 min
TagsChelsea-Citypronosticoquote

Niente campionato in Inghilterra lo scorso weekend. La Premier si è fermata per lasciare spazio ai quarti di finale della Fa Cup che sono andati in archivio con un paio di conferme e un paio di sorprese. Il Manchester City ha disintegrato 4-0 il Liverpool mentre il Chelsea ne ha fatte 7 (di reti) al povero Port Vale che si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato. City e Chelsea potrebbero affrontarsi in finale di Fa Cup, pertanto riflettori puntati sul match di questo fine settimana in Premier League: una sorta di prologo che allo stesso tempo è anche la sfida più attesa di giornata. Ecco il pronostico di Chelsea-Manchester City, in programma domenica 12 aprile alle 17.30.

Chelsea-City, analisi e pronostico

Le ultime due esibizioni in Premier di Joao Pedro e compagni sono andate in archivio con altrettante sconfitte (0-1 in casa con il Newcastle prima e 0-3 in trasferta sul campo dell’Everton poi).

Un doppio ko che lascia i Blues al sesto posto con soltanto un paio di lunghezze di vantaggio su Brentford e Everton che seguono a ruota. Anche il City, nelle ultime due uscite di campionato, non ha brillato ma, almeno non ha perso. Al 2-2 interno contro il Nottingham ha fatto seguito l’1-1 in trasferta contro il West Ham. La differenza notevole tra le due squadre sta però nelle gare immediatamente precedenti. Il Chelsea ha messo insieme 5 punti in 360 minuti, il City ben 16 in  6 incontri. Inoltre, se si guarda alle ultime 18 giornate, Guardiola ha perso soltanto una volta con l’aggiunta di 6 pareggi e ben 11 vittorie. Un parziale notevole che conferma i Citizens al secondo posto in classifica a 9 lunghezze dall’Arsenal capolista (ma con una gara da recuperare).

A Stamford Bridge il 2 è il segno che si lascia preferire: il successo di Haaland e compagni è quotato a 2.14 da Eplay24 e NetBet, a 2.10 da Sisal.

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