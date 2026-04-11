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Pronostico Genoa-Sassuolo, liguri senza segno X da sei giornate© LAPRESSE

Pronostico Genoa-Sassuolo, liguri senza segno X da sei giornate

Le quote del lunch match domenicale tra De Rossi e Grosso
Federico Vitaletti
2 min
TagsGenoa-Sassuoloquotepronostico

Nel 2006 sono stati campioni del mondo con l'Italia, domenica si affrontano per la prima volta da allenatori. Ecco quote e pronostico di Genoa-Sassuolo, lunch match di domenica 12 aprile alle 12.30.

Per le quote Genoa favorito ma...

Sei punti di vantaggio sul terz'ultimo posto rappresentano il tesoretto che il Genoa di Daniele De Rossi deve difendere in queste ultime sette giornate di campionato. La sua squadra però ha due sconfitte per 2-0 alle spalle, contro Udinese e Juventus, e al Ferraris deve tornare a far punti. Il Sassuolo di Fabio Grosso ha prima pareggiato 1-1 con la Juve e poi battuto il Cagliari per 2-1: 42 punti in cassaforte, bottino ideale per vivere un finale di campionato senza patemi. Il recente ruolino di marcia del Genoa dà qualche indicazione per i pronostici: il Grifone non pareggia da sei giornate e, nel periodo considerato, ha sempre fatto registrare il Multigol 2-3.

Motivazioni e fattore campo spingono le quote dalla parte del Genoa, una cui vittoria è proposta a 2.18 da Eplay24, a 2.15 da William Hill e Bet365. Il 2 del Sassuolo rende circa 3.50 volte la posta.

Il pareggio? Possibile, a quota 3.25, ma un risultato di parità ci potrebbe stare anche a metà gara. Allora, occhi puntati sull'esito Chance Mix X primo tempo o X finale: a 1.67 sulle lavagne di Eplay24 e NetBet, a 1.62 su Sisal.

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