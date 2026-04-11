Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 11 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Bundesliga, Dortmund-Leverkusen: il pronostico sorride ai gialloneri© Getty Images

Bundesliga, Dortmund-Leverkusen: il pronostico sorride ai gialloneri

Schick e compagni sul campo della seconda della classe
Amedeo Paioli
3 min
TagsBundesligaDortmund-Leverkusenpronostico

Mancano sei giornate alla fine della Bundesliga e i nove punti di vantaggio del Bayern sul Dortmund sembra proprio possano bastare per assicurare ai bavaresi un altro titolo nazionale.

Comparazione quote: segno 1 Dortmund-Leverkusen

Però i BVB hanno il dovere di crederci fino alla fine e, seppur talvolta in maniera rocambolesca, nelle ultime 12 giornate hanno conquistato ben 10 vittorie perdendo solo con il Bayern (5 turni fa) e pareggiando, il match precedente, con il Lipsia. Le ultime due esibizioni dei gialloneri sono un esempio del perché è stato utilizzato il termine “rocambolesco”.

Contro l’Amburgo il Dortmund ha chiuso il primo tempo sotto di due reti, ha sbagliato un rigore subito prima dell’intervallo e ha poi messo a segno tre gol tra il 73’ e l’84’ ribaltando l’esito del match. Sette giorni fa, invece, nella trasferta vinta 2-0 a Stoccarda ha rischiato di subìre il gol ma poi, in pieno recupero, ha bucato la rete avversaria al 94’ e al 96’.

Oggi al Signal Iduna Park arriva il Leverkusen di Patrik Schick che in questa stagione ha fatto registrare più bassi che alti. Sesto in classifica, a -4 dal quarto posto che significherebbe Champions League, nelle ultime 7 esibizioni ha vinto in due sole occasioni (contro Amburgo e Wolfsburg) e adesso dovrà vedersela contro la seconda della classe che di sicuro non gli regalerà nulla. Si parte infatti con il segno 1 tenendo però conto che entrambe le squadre finora hanno gradito molto sia il Goal che l’Over 2,5. La vittoria del Dortmund è quotata a 1.98 da Eplay24 e Netwin, a 1.95 da Bwin. Segno X a 3.80, il del Leverkusen è a 3.40.

La combo Goal+Over 2,5 si gioca a 1.70 su Eplay24 e NetBet, a 1.72 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS