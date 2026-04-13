Pronostico Manchester United-Leeds, Red Devils favoriti nel posticipo di Premier League

Comparazione quote Manchester Utd-Leeds: segno 1

Lo United riparte con l’obiettivo di difendere il terzo posto insidiato da Aston Villa (e anche Liverpool) e lo fa contro un Leeds reduce dalla vittoria ai rigori (dopo il 2-2 finale) in casa del West Ham grazie alla quale ha conquistato la semifinale di Fa Cup. In campionato il Leeds è vicino alla zona retrocessione e non vince da 6 giornate: 4 pareggi e 2 sconfitte. Stasera, quindi, è l’1 che si lascia preferire.

La vittoria dei Red Devils è quotata a 1.55 da Eplay24, Elabet e Sisal. Il pareggio è in lavagna a 4.25, il 2 a 5.70.