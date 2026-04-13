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lunedì 13 aprile 2026
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Levante-Getafe, il pronostico: due esiti in evidenza© EPA

Levante-Getafe, il pronostico: due esiti in evidenza

Per i bookie è un match dall'esito incerto, padroni di casa leggermente favoriti
Amedeo Paioli
2 min
TagsLevante-GetafeLaLigaquote

Una delle ultime occasioni a disposizione del Levante, penultimo, per cercare di accorciare sull’Elche (6 punti più su e al momento primo degli esclusi dalla zona retrocessione) ma anche una delle ultime occasioni per il Getafe di raggiungere o il quinto o il sesto posto che significherebbe partecipazione a Europa o Conference League, traguardo probabilmente impensato a inizio stagione.

I consigli sul numero di gol in partita

Con queste premesse il posticipo de LaLiga di stasera promette scintille e i punti in palio, a 8 gare dalla fine, assumono una importanza fondamentale. Il Levante, dopo quattro esibizioni senza sconfitta (2 pareggi e 2 vittorie) è caduto all’ultimo turno (0-2) a San Sebastian contro la Real Sociedad incassando 2 reti che rendono la sua difesa la seconda peggiore del campionato (50 le reti totali subìte).

Il Getafe non vuole però essere da meno. Non pareggia da 8 turni di fila (2 sconfitte e 6 vittorie) ma dal... basso dei suoi soli 27 gol messi a segno risponde al Levante risultando il secondo peggior attacco del torneo ma, con 31 reti al passivo, anche terza miglior difesa de LaLiga (solo Real Madrid e Barcellona hanno preso, rispettivamente, 2 e 1 rete in meno). In linea con le quote l’esito del match è incerto, padroni di casa leggermente favoriti: segno 1 a 2.60, il 2 vale 3.10. Under 2,5 e NoGoal, graditi a entrambe, potrebbero rappresentare la soluzione del rebus. Tra i due esiti paga qualcosa in più il No Goal: 1.65 su Sisal, 1.63 su Eplay24, 1.60 su Elabet.

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