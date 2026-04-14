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martedì 14 aprile 2026
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Champions League, il pronostico di Liverpool-Psg© APS

Champions League, il pronostico di Liverpool-Psg

Ad Anfield il match di ritorno dei quarti di finale, un esito sembra obbligato
2 min

All’andata, mercoledì scorso, è finita 2-0 per il Psg e al Liverpool è andata anche bene! I parigini hanno dominato per tutto il match chiudendo con il 74% di possesso palla ma, soprattutto, tirando 18 volte verso la porta inglese contro i 3 soli tentativi dei “Reds” nonché un parziale di 6 tiri a 0 nello specchio della porta realizzando una rete per tempo. 

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Con questo precedente stasera si replica a campi inveriti nel ritorno dei quarti di finale della Champions League e, per quanto visto finora, sembra difficile che si possa assistere a un ribaltone. L’undici guidato da Arne Slot, prima del ko di Parigi, aveva perso1-2 in campionato a Brighton e aveva rimediato un sonoro 0-4 in Fa Cup per mano del Manchester City. Poi, tre giorni fa, è arrivato l ritorno alla vittoria in Premier con il 2-0 al Fulham. Il Psg nelle ultime 15 esibizioni, tra Ligue 1 e Champions League, ha perso soltanto due volte (in campionato contro Rennes prima e Monaco poi) con l’aggiunta di 2 pareggi e ben 11 vittorie. Inoltre, da 18 gare di fila (escludendo la Coppa di Francia) i parigini vanno sempre a segno almeno una volta. Il Liverpool per recuperare ha bisogno di segnare, il Psg è in grado di rispondere... il Goal sembra obbligato: quota 1.44 su Eplay24, 1.42 su GoldBet e Lottomatica.

 

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