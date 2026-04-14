Pronostici Champions League, una combo per Atletico Madrid-Barcellona

E sono sei! Con il ritorno dei quarti di finale di Champions League di stasera Atletico Madrid e Barcellona in questa stagione si affrontano per la sesta volta con i 5 precedenti che recitano 3 vittorie blaugrana e 2 dei Colchoneros.

Atletico-Barcellona: Goal+Over 2,5

Il secondo successo madridista è arrivato proprio nell’andata di questo turno (2-0) dove non sono mancate le consuete polemiche e una espulsione (i catalani sono rimasti in dieci un minuto prima di subìre la priima rete). A mancare sono stati invece Goal e Over 2,5 che dovrebbero... recuperare stasera. Sembrano davvero necessari per decidere chi staccherà il biglietto per la semifinale.

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