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martedì 14 aprile 2026
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Serie B, cosa giocare in Catanzaro-Modena© LAPRESSE

Serie B, cosa giocare in Catanzaro-Modena

Il pronostico del recupero di campionato in programma al Ceravolo
2 min

Non disputata a suo tempo per l’allerta meteo in Calabria si recupera stasera Catanzaro-Modena che riporterà così in completo equilibrio la classifica. Di fronte le due squadre che si contendono il quinto e il sesto posto al momento occupato, rispettivamente, dai calabresi e dagli emiliani. 

Pronostico Catanzaro-Modena: esito Goal

Due posizioni che, a dire il vero, non fanno troppa differenza perché comunque abbastanza lontane (11 punti) dal Palermo quarto e che, di conseguenza, rendono quasi impossibile sperare di accedere E direttamente alle semifinali playoff. Allo stesso tempo sono ugualmente lontane, 9 e 12 punti, dalla Carrarese (nona) e tali quindi, con sole altre 4 gare da disputare, da non mettere a rischio la partecipazione di entrambe le squadre agli spareggi promozione (partendo dai quarti di finale). Però chiudere davanti è sempre importante (qualche vantaggio comunque c’è) e quindi nel match di stasera ci si può aspettare di tutto. Il Catanzaro non vince da 3 gare di fila (al ko di Cesena sono seguiti i 2 pareggi con Monza prima e Avellino poi) mentre il Modena nelle ultime 2 esibizioni è stato battuto 3-1 dal Bari prima e ha chiuso sull’1-1 con il Sudtirol poi. I calabresi vanno regolarmente a segno, almeno una volta, da 12 turni consecutivi mentre i “Canarini” nelle ultime 11 giornate sono rimasti a secco in una sola occasione. Tenendo conto che Iemmello e compagni al Ceravolo hanno fin qui perso in una sola occasione (0-1 con il Padova ma era il 19 ottobre dello scorso anno) si può provare a partire concedendo un pizzico di fiducia in più al segno 1 (2.60) ma guardando al Goal (a 1.70) come esito più probabile.

 

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